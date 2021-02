FreeboxSMS : le système gratuit d’information de l’état de votre Freebox passe un cap et fait le plein de nouveautés

Le premier service de monitoring automatisé informant gratuitement par SMS et mail les abonnés Free de l’état de leur box, débarque dans une nouvelle version. Pas moins de 2000 Freebox sont désormais surveillées.

“Début Janvier nous avons franchi le cap des 2000 Freebox inscrites à notre service. Nous sommes actuellement proches des 2100 inscriptions”, se félicite aujourd’hui le développeur de Freebox SMS.

Fort de son succès, ce service de monitoring élaboré via la fonction Notifications SMS de Free Mobile ne cesse d’évoluer (nouveau site internet, chatbot et système de notification). Accessible 100% online, FreeboxSMS envoie un texto et un mail pour alerter de manière quasi-instantnée les utilisateurs si leur Freebox se désynchronise ou se resynchronise. Utile quand votre alarme est branchée à votre box.

Le service nous informe aujourd’hui du déploiement d’une nouvelle version estampillée 3.1.0. Et les nouveautés ne manquent pas.

Optimisation du monitoring

Plusieurs modifications ont été apportées au système de monitoring pour permettre d’être plus précis avec moins de “Faux-Positifs”. “Nous avons optimisé les interactions avec chaque Freebox inscrites pour permettre de les détecter avec plus de précision.

Cela permet également d’être moins gourmand en ressources pour notre serveur”, explique le développeur.

Refonte des mails envoyés

Dans cette nouvelle version, les courriels suivent désormais la même charte graphique que la version 3 du site internet. La mise en page des mails envoyés lors de l’inscription mais aussi par le monitoring avertissant des connexions et deconnexions des Freebox, a été revue.

Automatisation du statut Premium

Les statuts “premium” sont désormais traités de manière automatisée. “Lorsque vous nous faites un don, grâce à votre mail, nous activons le compte premium rattaché à ce mail.. Un courriel vous est alors automatiquement envoyé en vous indiquant la durée de votre compte premium (1 mois à illimité).” Autre nouveauté, un SMS promotionnel présentant les services de FreeboxSMS sera envoyé chaque semaine exclusivement aux comptes gratuits standards de FreeboxSMS. Ils présenteront le statut premium, le groupe Facebook et différentes actualités de FreeboxSMS. Les statuts premiums ne recevront jamais ce SMS.

Comment s’inscrire à FreeboxSMS ?

Rien de compliqué :

Être connecté au réseau de votre Freebox (obligatoire pour l’inscription, le serveur de la plateforme identifie automatiquement votre adresse IP)

Connaitre son identifiant Free-Mobile pour se connecter à son espace abonné

Récupérer la clé d’identification que vous trouverez dans les options de votre ligne Free mobile sur votre espace abonné après avoir activé l’option “Notifications SMS”

Rendez-vous sur https://www.freeboxsms.fr et cliquez sur “Vous inscrire” dans le menu du haut et vous laisser guider. Voilà le tour est joué !

Pour toute proposition autour du développement de ce service, deux possibilités : écrire au développeur à l’adresse FreeboxSMS@free.fr ou rejoindre le groupe Facebook “FreeboxSMS.fr”.

