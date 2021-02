Freebox Pop : l’interface TV Oqee se met à jour

L’opérateur lance une nouvelle version d’Oqee et de Free Ligue 1 Uber Eats sur le Player Pop.

Des mises à jour en veux-tu en voilà… mais encore faudrait-il connaître leur contenu. Les abonnés Freebox Pop et Delta Pop ont été servis hier avec le déploiement d’un mise jour système Android et un nouveau firmware 4.6.23 pour le Player Pop. Mais ce n’est pas tout puisque qu’en redémarrant le boîtier TV de la nouvelle box de Free, l’interface TV Oqee se met également à jour en version 1.0.99. Selon certaines remontées d’abonnés, la qualité de l’image aurait été améliorée. Et histoire de boucler la boucle, les développeurs ont dans le même temps déployé une nouvelle version de Free Ligue 1 Uber Eats.

Les corrections et améliorations apportées dans l’intégralité de ces mises à jour n’ont pas été dévoilées.

Présentation de l’interface Oqee

Pour rappel, Oqee est une nouvelle interface lancée avec la Freebox Pop en juillet dernier. Elle a été pensée pour être intelligente et suggérer des contenus de tous types (live, VOD, replay), selon vos goûts et habitudes de visionnage. Elle inclut également le Start-Over, qui permet de revenir au début d’un programme en direct. Ce service est disponible sur l’intégralité des chaînes. L’un de ses développeurs nous l’avait présenté lors de son lancement.