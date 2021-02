Le site dédié à la réception de la TNT fait peau neuve

Refonte graphique et expérience utilisateur améliorée, l’ANFR annonce une nouvelle version du site Internet consacré à la réception de la TNT.

Nouvelle année, nouveau site. L’ANFR vient d’annoncer une nouvelle version de recevoirlatnt.fr, le portail en ligne créé en 2012 pour faciliter l’information auprès du public sur les problématiques de réception de la TNT.

Une expérience utilisateur promise plus optimale grâce à une “arborescence repensée”, des “fonctionnalités améliorées” et des “contenus enrichis”. Une refonte également visuelle. “Le logo et la charte graphique ont également été refondus, pour redynamiser l’identité visuelle du site”, indique en effet l’autorité administrative. Sans oublier l’attention portée à la caractéristique responsive du site, plus de la moitié des consultations passant par le smartphone ou la tablette, indique l’ANFR.

Autant d’évolutions qui doivent permettront de guider au mieux l’internaute pour l’aider à résoudre son problème de réception, au travers d’un chat en ligne, d’un service de réclamation en ligne, d’une liste des derniers incidents du réseau TNT et d’une carte pour trouver un antenniste partenaire charté ANFR près de chez soi. Sans oublier les fiches pratiques et tutoriels à disposition.

Mais le site s’adresse aussi aux professionnels qui pourront s’informer sur les incidents en cours ou les bonnes pratiques du secteur.