Apple : la mise à jour iOS 14.5 apporte la 5G en double SIM sur l’iPhone 12

L’arrivée de la prochaine mise à jour d’iOS estampillée 14.5 va apporter la disponibilité de la 5G en double SIM.

Pour rappel, les iPhone 12 sont dotés de deux espaces, l’un pour une carte SIM Nano et l’autre pour l’eSIM. Jusqu’à présent, les détenteurs d’iPhone 12 possédant deux abonnements mobiles sur l’appareil n’avaient pas la possibilité de bénéficier de la connectivité 5G en simultané sur chaque ligne. Cette prise en charge sur les deux lignes avait été annoncée initialement pour la fin de l’année 2020 et après un léger retard, Apple tient sa promesse avec la prochaine mise à jour de son système d’exploitation.

La future mise à jour d’iOS 14.5 est pour le moment proposée en version bêta et sera disponible officiellement au début du printemps 2021. Pour les plus impatients, il vous est possible d’installer dès maintenant la bêta d’iOS 14.5 ou de prendre son mal en patience pour la version officielle qui arrivera prochainement. À noter que cette future mise à jour apportera également la compatibilité des manettes de PS5 et Xbox Series avec le dernier venu de la famille iPhone, ainsi que la possibilité d’utiliser Face ID pour le déverrouillage de l’appareil, même avec un masque.

Source : 01Net