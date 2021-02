Free Mobile : découvrez l’installation d’une antenne en conditions extrêmes pour couvrir une zone blanche

Face au froid, à la neige et à l’altitude, les techniciens Free Mobile redoublent d’effort pour couvrir une zone blanche en pleine montagne.

Free Mobile sur la pointe d’une aiguille. Rendez-vous dans le massif du Mont Blanc, en Haute-Savoie où l’opérateur de Xavier Niel a installé une toute nouvelle antenne sur l’Aiguille des Grands Montets et nous explique en vidéo les difficultés pour couvrir une zone blanche assez peu accessible. Avec de belles images en prime.

Le conducteur des travaux, Bernard Buisson, présente tout d’abord le site. Une pointe située à 3200 m d’altitude dans la vallée de Chamonix, sur laquelle est désormais érigé ce nouveau pylône dans le but de couvrir le bassin d’Argentière, situé jusqu’ici en zone blanche.

Les contraintes liées à l’altitude tels que le froid et les conditions climatiques peu favorables ont parfois empêché les techniciens d’accéder au site, révèle-t-il. Pour couvrir la zone, pas le choix, il fallait faire appel à un hélicoptère pour tous les trajets. Autre contrainte : l’antenne avait besoin d’être autonome en énergie puisque dans cet endroit reclus, il n’y a pas d’autres source d’électricité que les panneaux solaires et les groupes électrogènes.

Le pylône a du être héliporté en trois fois à cause de l’altitude et du poids de la structure. Dans cette vidéo, outre les belles images de montagne, on peut également voir les techniciens lutter contre le vent et déblayer la neige ne serait-ce que pour accéder à l’installation. Découvrez ces techniciens Free de l’extrême.