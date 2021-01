Des riverains opposés à un pylône Free Mobile ont trouvé oreille attentive

Une commune a tenu compte des inquiétudes d’un groupe d’habitants face à l’arrivée d’un pylône Free Mobile et a fait barrage. Incompréhension pour les défenseurs du projet.

Free rencontre une opposition à Lucinges, commune de Haute-Savoie, où il voudrait installer un pylône de 25 mètres de haut pour améliorer sa couverture 4G/5G. L’équipement devait prendre place sur un terrain communal sur les hauteurs des Voirons, dans le secteur des Eaux Vives.

Au cours de l’automne dernier, des riverains opposés au projet se sont regroupés en collectif et ont fait circuler des pétitions pour faire entendre leur voix. Visiblement, ils ont trouvé oreille attentive. Réuni le lundi 25 janvier, le conseil municipal a en effet voté contre la mise à disposition du terrain à 15 voix contre, deux voix pour et une abstention. Les opposants y voient une victoire et l’occasion de pouvoir discuter avec l’opérateur à propos d’un lieu plus approprié à leurs yeux.

Du côté des soutiens au projet, c’est l’incompréhension. “Si les travailleurs frontaliers perdent leur emploi, car ils ne peuvent pas télétravailler à cause de l’absence de réseau, quel sera le manque à gagner en fonds frontaliers ? Faudra-t-il aussi prévoir une salle en mairie pour les élèves voulant passer leurs examens en visio ?”, s’interrogent-ils. Ils dénoncent aussi que le dossier semblait bouclé et que 150 personnes aient eu le pouvoir de changer la donne. En solutions alternatives, ils suggèrent l’ancienne déchetterie ou le clocher l’église.