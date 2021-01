Orange explique aux abonnés ayant une Livebox 4 ou Livebox 5 comment diagnostiquer une panne

Diagnostiquer une panne n’est pas toujours évident pour les moins technophiles. Orange explique ainsi comment faire si vous disposez d’une Livebox 4 ou Livebox 5.

Imprimante ne fonctionnant plus en Wi-Fi, ordinateur ne parvenant plus à se connecter à Internet, smartphone compliqué à connecter au Wi-Fi ou mauvaise qualité de réception de la télévision. Comment savoir si le problème se situe bel et bien au niveau de la box et de la connexion à Internet ?

Au travers une petite vidéo, Orange explique aux abonnés Livebox 4 et Livebox 5 la marche à suivre pour lancer un auto-diagnostic, afin de tester l’état de fonctionnement des différents services. La manipulation est en effet légèrement différente d’une Livebox à l’autre. L’opérateur historique montre ensuite comment faire depuis l’application mobile Ma Livebox disponible sur le Play Store pour les utilisateurs Android ou via l’App Store pour les utilisateurs iOS. Une manipulation d’ailleurs possible à distance depuis n’importe quelle connexion Wi-Fi ou mobile, grâce à l’adresse e-mail Orange.

