Smartphones : Motorola dévoile un smartphone haut de gamme, Xiaomi facilite la charge sans-fil

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : un modèle haut de gamme signé Motorola, un modèle 5G à petit prix chez Oppo et une charge sans-fil en toute liberté chez Xiaomi.

La branche mobile de Motorola, chapeautée par Lenovo, a accouché de son dernier vaisseau amiral, un Egde S ayant d’ailleurs la primeur d’un chipset Snapdragon 870 récemment annoncé par Qualcomm. Ce smartphone propose en outre un écran 6,7 pouces FHD+ 90z, un capteur photo 64 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh avec une charge 20 Watts et un système Android 11 en sortie de boîte. Pas d’infos pour le moment concernant le marché européen.

Oppo vient de présenter le smartphone A55, un modèle proposant la 5G grâce au chipset Dimensity 700. Il s’équipe aussi d’un écran 6,5 pouces HD+, d’un triple capteur 13 + 2 + 2 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh avec une charge 10 Watts. Le constructeur fournit une interface ColorOS basée sur Android 11. Les Oppo A53 et Oppo A53s sont disponibles en France sous la barre des 200 euros, et notamment chez Free Mobile. Reste donc à voir si une disponibilité de cet Oppo A55 pourrait intervenir d’ici peu.

Quant à Xiaomi, il a dévoilé sa technologie Mi Air Charge permettant de recharger plusieurs appareils dans un rayon de plusieurs mètres. Une liberté qui donne tout son sens à la recharge sans-fil. Il y a toutefois une limite pour le moment, avec une charge de seulement 5 Watts par appareil, ce dernier pouvant d’ailleurs être un smartphone, comme tout autre objet connecté.