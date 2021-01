En pleine crise sanitaire, Apple annonce un trimestre à plus de 100 milliards de dollars

Apple vient de publier ses derniers résultats financiers. Le géant de Cupertino traverse plutôt bien la crise sanitaire, en réalisant le meilleur trimestre de son histoire.

Un trimestre qui vaut plus de 100 milliards de dollars pour Apple. Ce mercredi 27 janvier, la firme à la pomme a en effet dévoilé les chiffres du premier trimestre de son année fiscale, soit ceux du quatrième trimestre de l’année 2020, avec un chiffre d’affaires atteignant les 111,4 milliards de dollars, dont 64 % réalisés à l’international. Cela représente une hausse supérieure à 21 % sur 12 mois. Le bénéfice s’établit à 28,7 milliards de dollars, en hausse de 29 %.

Le géant californien semble donc plutôt bien gérer la crise. Il faut dire que les nouveautés ont été nombreuses ces derniers mois avec les nouveaux iPhone 12 compatibles 5G, mais aussi les ordinateurs portables MacBook avec puce M1, les montres connectées Apple Watch SE et Watch Series 6 ou encore le premier casque sans-fil baptisé AirPods Max. Sans oublier le pack Apple One regroupant les services Apple Music / Apple TV+ / Apple Arcade / iCloud et simplifiant leur gestion tout en permettant des économies. De quoi tirer les revenus d’Apple durant sur la fin d’année. “Nous sommes satisfaits des retours enthousiastes de notre clientèle sur nos produits dernier cri que nous avons livrés lors de la saison des fêtes”, indique d’ailleurs Tim Cook, le CEO d’Apple.

“Apple a connu un trimestre exceptionnel dans presque chaque catégorie de produits. La pandémie continue clairement de bénéficier au bilan de l’entreprise, alors que les clients s’arrachent les Mac, les iPad et les téléphones du groupe”, souligne l’analyste Yoram Wurmser pour eMarketer. En proportion, les iPhone ont représenté 65,6 milliards sur les 111,4 milliards, soit une progression de 17 %. Les services (abonnements et téléchargements), iPad et Mac ont représenté respectivement 15,8, 8,4 et 8,7 milliards de dollars, soit des progressions de 24, 41 et 21%.