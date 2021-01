Bouygues Telecom propose deux forfaits 100 Go à tarif promotionnel

Sur fond de guerre autour de la data, Bouygues Telecom propose deux forfaits 100 Go. Le second apporte la data illimitée le week-end. Pas de 5G avec eux, par contre.

Jusqu’au 24 janvier, Bouygues Telecom propose deux forfaits mobiles B&You 100 Go sans engagement à 13,99 et 15,99 euros par mois.

Tous les deux intègrent donc les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go de data, dont 15 Go utilisables en roaming depuis l’Europe et les DOM. Le second ajoute la data illimitée le week-end.

À noter que l’on parle de forfaits limités à la 4G. Pour profiter de la 5G, il faut s’orienter vers le forfait 130 Go proposé à 24,99 euros jusqu’au 26 janvier 2021.