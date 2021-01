Huawei revoit entièrement son AppGallery

Le fabricant chinois a donné un coup de frais à son store d’application repensée pour faire sans les services Google. Au menu, un accent mis sur une expérience plus fluide et des recommandations d’applications proposées localement… Et un onglet recommandé.

Huawei doit faire sans Google et revoit son AppGallery. Avec 530 millions d’utilisateurs actifs par mois, le fabricant a déployé une nouvelle mise à jour de son magasin d’application “qui présente les applications et les jeux avec des designs plus grands et plus audacieux de toute l’expérience utilisateur“. Une refonte qui s’inspire clairement de l’AppStore d’Apple.

L’expérience sur la AppGallery se veut plus claire, plus fluide et intuitive pour ses utilisateurs. Avec une mise en avant sur les contenus et davantage d’explications derrière certaines catégories. Vous retrouverez ainsi quatre icônes en bas : “Moi (votre profil), jeux, applications et le tout nouvel onglet “Recommandé”. Dans ce dernier, les jeux et applications sont clairement séparées pour mieux s’y retrouver.

La recommandation est l’un des maître-mot de cette refonte. Vous pourrez ainsi trouver les sélections des éditeurs d’applis dans l’onglet justement nommé, mais également deux fonctionnalités “populaires” d’après Huawei. On y trouve donc “Promotion”, pour les applications et jeux qui permettent de gagner des coupons, des points ou de récupérer du cashback, de l’argent sur ses dépenses réalisées. Une autre section nommée “Cadeaux” répertorie les apps temporairement gratuites ou avec remise.

Vous retrouverez ainsi des tuiles thématiques avec des sélections d’apps ou de jeux. Les promotions seront identifiées et votre liste de souhaits se trouvent dans la moitié haute de la partie “applications”. De nombreux regroupements d’applications ont été ajoutés, comme les sélections météo, radio ou encore “Best Apps 2020”.

Source : Frandroid