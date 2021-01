Netflix : les abonnés français ciblés par deux nouvelles arnaques

Le géant de la SVOD est particulièrement ciblé par les campagnes de phishing et souffre en ce début d’année de deux nouvelles attaques.

D’après Proofpoint, Netflix fait partie des plateformes le plus ciblées par des arnaqueurs. Deux nouvelles tentatives de phishing sont survenues en France, chacune se basant sur un lien malveillant intégré dans un mail envoyé au nom de Netflix.

L’astuce est simple pour les malfrats dans les deux cas. Dans une première situation, les arnaqueurs n’ont qu’à prétendre que votre compte a été suspendu en raison d’un problème de facturation. Vous êtes invités à mettre à jour vos informations de paiement en cliquant sur un lien, évidemment malhonnête. Une autre situation également alarmante simule l’annulation de votre abonnement après une prétendue contestation de votre part. Le but est le même : récupérer vos identifiants.

La première campagne concerne plus de 25000 e-mails envoyés fin 2020 et début 2021. La deuxième arnaque quant à elle concerne près de 40 000 courriels entre Noël et la veille du nouvel an. Cependant, il y a quelques couacs dans l’arnaque, puisque certaines personnes n’étant pas abonnés au service de SVOD ont également reçu des mails similaires.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé. Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.

Source : Silicon