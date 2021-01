Free Mobile : un nouvel accessoire offert dans la boutique

L’achat du smartphone Oppo A53 est doublement intéressant en ce moment, avec une baisse de prix et un accessoire offert.

L’Oppo A53 s’affiche en effet à 159 euros au lieu de 179 euros. Il est également disponible en 4x sans frais (42 euros à la commande et 3 fois 39 euros) ou 24x sans frais (39 euros à la commande et 24 fois 5 euros).

Ce modèle d’entrée de gamme propose la 4G, un écran 6,5 pouces HD+, un capteur photo 13 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh avec une charge rapide. Il embarque en outre le chipset Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Pour l’achat de ce smartphone, on profite également de la Power Bank2 en cadeau, une batterie externe 10 000 Watts avec charge 18 Watts d’une valeur de 39,99 euros.