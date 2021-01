DuckDuckGo dépasse les 100 millions de requêtes par jour pour la première fois

Les alternatives aux GAFA ont droit à une belle semaine. Si Signal bénéficie du scandale autour de WhatsApp, le moteur de recherche DuckDuckGo a passé un pallier symbolique.

Si vous n’aimez pas Google, vous connaissez sûrement DuckDuckGo, spécialisé dans les recherches sans tracking publicitaire. Cette alternative au plus grand moteur de recherche du monde a dépassé le 11 janvier dernier les 100 millions de requêtes en un jour, une première dans son histoire.

Si le chiffre est encore ridicule face à l’hégémonique Google et ses 5 milliards de recherches quotidiennes, c’est un grand pas pour ce moteur de recherche alternatif. L’année dernière, une campagne de communication vantant le respect de la vie privée par DuckDuckGo a été déployée, et le moteur de recherche est désormais disponible sous forme d’applications mobiles et d’extensions pour les navigateurs. Il est même sélectionnable dans Safari depuis 2014.

De plus en plus d’alternatives aux GAFAs se font petit à petit une place, de niche, dans l’univers numérique. Une initiative soutenue d’ailleurs par l’Union Européenne, avec l’obligation pour Google de proposer sur chaque smartphone sous Android le choix entre plusieurs moteurs de recherche.

Source : MacGeneration