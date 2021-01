Le saviez-vous ? Les abonnés Freebox peuvent être prévenus en cas d’appel manqué

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les abonnés Freebox peuvent être prévenus en cas d’appel manqué, grâce à l’application Freebox officielle.

Avec les appels passant désormais principalement par les smartphones, le réflexe de vérifier les appels reçus en absence sur le téléphone fixe se perd. Free permet aux abonnés Freebox d’être prévenus.

Cela se passe dans l’application Freebox officielle, disponible gratuitement sur Android et iOS via le Play Store et l’App Store. Il faut aller dans l’univers “Ma Freebox”, ouvrir le menu principal et se rendre dans la rubrique “Paramètres”.

Allez ensuite dans “Applications/Notifications”.

De là, il ne reste plus qu’à activer les notifications concernant les appels manqués. Notez que vous aussi les mettre en place pour les téléchargements terminés et le système d’alarme. Vous pourrez d’ailleurs choisir le type de notifications en allant dans les paramètres système de l’application.