Choc des smartphones à 189 euros proposés par Free : Oppo A72 ou Samsung Galaxy A12 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 189 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A12 et Oppo A72, tous deux affichés à 189 euros grâce à une récente baisse de prix sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo

Une dalle IPS de 6,5 pouces dans les deux cas, mais un avantage pour Oppo qui propose la définition Full HD+ et opte pour le poinçon plus discret.

Notre classement :

Opp A72 (6,5 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Samsung Galaxy A12 (6,5 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances : Samsung

Le processeur du Samsung Galaxy A12 est légèrement plus véloce que celui du Opp A72, ce qui sera toujours un plus dans les tâches gourmandes en ressources. On a dans les deux cas 4 Go de mémoire pour épauler la partie CPU.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset Helio P35 avec 4 Go de RAM) Opp A72 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM)

La photo : Oppo

Cinq capteurs photo pour les deux smartphones, mais un module ultra grand-angle et un module à selfies plus définis pour l’Oppo A72. Notez au passage les capteurs 2 Mégapixels utilisés dans les deux cas pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Opp A72 (48/8/2/2 Mégapixels au dos,16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A12 (48/5/2/2 Mégapixels, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Oppo

Même grosse capacité de batterie pour les deux, mais une charge légèrement plus puissante pour le modèle Oppo. Dans les deux, pas de charge sans-fil.

Notre classement :

Opp A72 (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Samsung Galaxy A12 (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : l’Oppo A72

Le modèle Oppo remporte trois manches sur les quatre, mais avec à chaque fois des prestations assez proches finalement. Celui-ci se distingue surtout au niveau de la quatrième, avec un écran offrant la définition Full HD+ contre HD+ pour son rival. On peut également souligner qu’il propose un son stéréo et un stockage 128 Go (contre 64 Go pour le rival). Notez enfin que vous pourrez retrouver le test réalisé par Univers Freebox.