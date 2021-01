Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #152

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Free a trouvé une proie facile ! Un client Red by SFR victime d’une augmentation de tarif. Un abonné de plus ?

Bonjour, le chantage c’est mal ! C’est pas chez nous qu’on vous ferait un coup pareil 😉

Vous pouvez prendre un forfait Free dont le prix sera minoré grâce à votre abonnement Box déjà existant.

> https://t.co/ikyg8uNnYE Free (@free) January 19, 2021

De mauvais goût mais tellement vrai. Qui a le droit d’faire ça, Free avec la Freebox Delta !!

J’ai soufflé du nez pic.twitter.com/PqzfoCaDbW Julien Breton De Normandie 💁🏼‍♂️ (@DidyZ) January 18, 2021

Pourquoi se plaint-on en France au juste ? Respect et soutien au technicien.

Un abonné ne se laisse pas faire. Il risque d’être énervé “à vie” contre Red by SFR. Enfin juste quelque temps…

Mon courrier de réclamation à destination de @REDbySFR @pigeon_telecom, preuve de ma sympathie envers SFR «  à vie  » pic.twitter.com/HRyTBlSEui Nik (@Niklackn) January 15, 2021

Bouygues Telecom : on est fait pour être ensemble.