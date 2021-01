Baromètre Nperf 2020 à La Réunion: Free Mobile signe une très belle progression, SFR se place en première position

L’application mobile nPerf, permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi en effectuant un test de débit, un test de navigation et un test de streaming vidéo. Les données récoltées durant l’année 2020 ont permis de constituer un baromètre afin de créer un bilan de la qualité des connexions mobiles à La Réunion.

Au cours de l’année 2020, les utilisateurs nPerf ont effectué avec l’application mobile 60 447 tests contre 40 629 tests en 2019, soit une hausse de près de 50% ! Plus que jamais, la crise sanitaire liée au Covid a mis en évidence l’importance des réseaux télécoms dans nos vies et jamais les Réunionnais ont autant eu besoin de tester leur connexions mobiles. En effet, la communauté d’utilisateurs nperf a testé tout au long de l’année les 4 opérateurs de l’île, ce qui a permis de connaitre la performance des réseaux mobiles à La Réunion.

SFR n°1 les efforts sont récompensés, Orange assure sur les débits, Zeop chute du podium et Free signe une très belle progression !

Bien que dépassé par SFR, Orange ne démérite pas. Il est clairement au coude à coude avec l’opérateur au carré rouge, et reste un excellent opérateur en matière de débit. Il est le seul à proposer un débit descendant au dessus des 60Mb/s et un débit montant au-dessus des 15 Mb/s mais reste talonné de près par SFR avec un débit descendant de 57 Mb/s et une débit montant proche de 14 Mb/s. Du coté de Free / TELCO OI l’opérateur améliore son débit descendant passant de 20,16Mb/s en 2019 à 26,73Mb/s soit une augmentation de 6Mb/s. Sur la partie du débit montant l’opérateur de Xavier Niel augmente de 3Mb/s passant de 5,81Mb/s en 2019 à 8,03Mb/s.

Orange a fourni le meilleur débit montant et descendant en 2020.

Free signe une très belle progression

Free signe une très belle progression, bon dernier en 2019, l’opérateur a vraiment amélioré ses performances réseaux. Tous les indicateurs progressent significativement hormis le streaming qui baisse légèrement, une diminution qui est surement lié à l’ajout de vidéo en 1080p lors des tests de streaming. Bien qu’ils soient encore loin des deux leaders historiques Orange et SFR, Free reste un challenger à surveiller selon nPerf.

Conclusion

Alors que tout le monde craignait un effondrement des réseaux avec le premier confinement, l’île de La Réunion fait figure de très bon élève. En effet, à la différence de la Métropole et des autres pays, il semblerait que le premier confinement n’ait pas eu d’impact chez les 4 opérateurs Réunionnais. Comme nous le répétons chaque année, les habitants des DOM n’ont vraiment pas à rougir face à ceux de la Métropole en matière de réseaux télécoms. La crise du covid le prouve une nouvelle fois. Enfin, SFR est récompensé de ses efforts sur son réseau en gagnant une première place méritée et démontre l’excellence de son réseau. Free Réunion progresse à tous les niveaux hormis une légère baisse au niveau du streaming. Zeop, lui semble faire du surplace et accuse une chute de ses performances streaming (77,42% en 2019 contre 41,23%) malgré une moyenne de 42,97 Mb/s en débit descendant.

