Free Mobile : l’application Messagerie Vocale sur Android profite d’une mise à jour

Une mise à jour vient corriger un bug un peu gênant dans l’application Messagerie Vocale proposée aux abonnés Free Mobile équipés d’un smartphone Android. Disponible sur le Play Store de Google, l’application Messagerie Vocale Free pour Android permet de consulter et archiver simplement ses messages vocaux et de gérer l’annonce d’accueil, mais également d’accéder facilement au compte et à l’info conso. Elle donne par ailleurs la possibilité de configurer la ligne (double appel, numéro masqué). Une mise à jour est justement disponible. Estampillée 4.2.1, la nouvelle mouture vient corriger un bug concernant l’info conso. Les développeurs indiquent par ailleurs une mise à jour des libraires de l’application. Comment activer la messagerie vocale visuelle dans le nouvel Espace Abonné

Pour bénéficier de l’option Messagerie Vocale Visuelle avec votre smartphone Android, téléchargez et installez l’application Messagerie Vocale Free disponible sur le Play Store. Rendez-vous ensuite dans l’Espace Abonné, qui a d’ailleurs récemment profité d’une refonte. De là, allez dans “Mes Options” et activez l’option “Messagerie Vocale Visuelle”.