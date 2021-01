Free Mobile : un smartphone 5G intéressant voit son prix baisser

Grosse baisse de prix et gros cadeau pour un smartphone 5G disponible dans la boutique Free Mobile.

Ce smartphone, c’est le modèle Oppo Reno4 5G que nous avons eu l’occasion de tester et dont le prix baisse de 100 euros, passant ainsi de 549 et à 449 euros. Le paiement en 4 fois sans frais est possible, avec un versement de 113 euros à la commande, puis 3 versements de 112 euros. Notez au passage qu’un casque audio Bang & Olufsen Beoplay H4 2e génération d’une valeur de 300 est offert.

Sans oublier que vous pouvez également tenter de remporter ce smartphone grâce à un concours organisé en ce moment par Univers Freebox. Le gagnant sera d’ailleurs annoncé lundi prochain.

Pour rappel, le smartphone Oppo Reno4 5G propose un chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM, un écran AMOLED 6,4 pouces avec une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), un stockage 128 Go, une gestion dual-SIM, un triple capteur photo 48 + 8 + 2 Mégapixels au dos, un double capteur photo 32 + 2 Mégapixels à l’avant et une batterie 4 020 mAh rechargeable en filaire avec une puissance de 65 Watts. Il s’accompagne d’une interface ColorOS basée sur Android 10 et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous la dalle.