BFMTV lancera en mars une nouvelle déclinaison sur les Freebox et chez les autres opérateurs

BFM poursuit sa régionalisation. Sa nouvelle déclinaison BFM DICI débarquera courant mars sur tous les supports.

“La famille des chaînes BFM en région s’agrandit ! BFM DICI proposera début 2021 aux habitants des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes l’info en continu de leur quotidien”, a annoncé hier la filiale d’Altice.

De son côté, BFM DICI a indiqué hier sur son site internet un lancement “dans deux mois jour pour jour”, soit aux alentours du 14 mars.

La chaîne sera accessible sur tous les supports (TNT Alpes, smartphones) et notamment sur les box des opérateurs, en remplacement de DICI TV. Pour y accéder sur les Freebox, il faudra se rendre sur le canal 930. Au programme, de l’info de proximité, économie locale, qualité de vie, sports, loisirs et sorties.

💋🏠» La famille des chaînes #BFM en région s’agrandit ! 🔜 BFM DICI proposera début 2021 aux habitants des #Alpes de Haute-#Provence et des Hautes-Alpes l’info en continu de leur quotidien ➡️ info de proximité

➡️ économie locale

➡️ qualité de vie

➡️ sports

➡️ loisirs

➡️ sorties pic.twitter.com/y7WhSLq30x BFMTV (@BFMTV) January 13, 2021

Après BFM Paris-Ile de France, BFM Lyon, BFM Grand Lille et Grand Littoral plus récemment, la chaîne d’info en continu poursuit sa régionalisation. Pour rappel, Altice a pris le contrôle de DICI TV l’année dernière, la chaîne deviendra le laboratoire d’un format de télévision de proximité qui sera appelé à d’autres déclinaisons.

Suivie par 70% de ceux qui la captent dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, DICI TV est depuis 6 ans, la chaine locale la plus regardée de France, en 6ème position de l’audience cumulée toutes chaines confondues sur sa zone. Les deux chaînes DICI Alpes et D !CI Provence sont actuellement disponibles sur la TNT locale et accessibles gratuitement sur les box des opérateurs.