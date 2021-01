Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #151

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Souvenir, une pépite de Free Mobile refait surface.

Je suis obligé de reposer cette masterclass ici 😭😭😭😭 pic.twitter.com/z6ERfujx9O 🅱️ouuuuuutch 🇫 🇷🇨🇭 (@Reborn_Butcher) January 11, 2021

La plus mauvaise idée de la semaine.

Augmentation automatique des prix chez Red by SFR, Pigeon Telecom s’en prend une nouvelle fois à l’opérateur.

– J’ajoute des maracas à 36 euros au cas où vous en auriez besoin… ??? Mais… je… Tut tut tut… 🤫 vous ne pouvez pas décliner cette ✨évolution de votre ticket de caisse✨.#PigeonneCommeRedBySfr @REDbySFR pic.twitter.com/ol9VUeyiFE Pigeon Telecom (@pigeon_telecom) January 10, 2021

Comment ça votre Freebox Server est moins beau ?

Sah au lieu de regarder l’heure sur la freebox https://t.co/dQXzKjz8tI De Yathreeb (@AYathreeb) January 10, 2021

Attention à l’overdose !