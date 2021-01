Choc des smartphones à 139 euros proposés par Free : Alcatel 3L 2020 ou Nokia 2.4 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement des smartphones Alcatel 3L 2020 et Nokia 2.4 à 139 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Alcatel 3L 2020 et Nokia 2.4, le second venant d’arriver dans la boutique et les deux étant proposés à 139 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : match nul Les deux smartphones proposent une dalle IPS, une définition HD+ et une encoche goutte d’eau pour accueillir le capteur photo frontal. Leurs diagonales sont sensiblement les mêmes. Notre classement : Nokia 2.4 (6,5 pouces, IPS, HD+ et encoche) Alcatel 3L 2020 (6,22 pouces, IPS, HD+ et encoche) Performances en multimédia : Alcatel Les deux smartphones embarquent la même plate-forme Helio P22 de MediaTek synonyme d’un processeur octa-core 2,0 GHz et d’une compatibilité 4G. Sauf que l’Alcatel propose deux fois plus de mémoire vive, laissant de ce fait envisager de meilleures performances en multimédia et en multitâche. Il remporte cette manche. Notre classement : Alcatel 3L 2020 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P22 avec 4 Go de RAM) Nokia 2.4 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P22 avec 2 Go de RAM) La photo : Alcatel

L’Alcatel en promet tout simplement plus en photo, avec des capteurs principaux proposant de meilleures définitions. Par rapport au Nokia, il ajoute également un capteur dédié à l’ultra grand-angle, en plus du capteur dédié au mode portrait aussi présent chez son concurrent. Un peu plus de définition et de polyvalence sur ce segment tarifaire, où il ne faut pas spécialement attendre d’étincelles, reste toujours bon à prendre.

Notre classement :

Alcatel 3L 2020 (48/5/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Nokia 2.4 (13/2 Mégapixels au dos, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Nokia

Nokia remporte cette manche grâce à sa batterie de plus grosse capacité que chez Alcatel. Carton rouge en revanche pour ce chargeur 5 Watts qui ne devrait plus exister, surtout avec les capacités de batterie proposées aujourd’hui. Notez enfin que la vieille connectique Micro-USB fait partie de l’équation dans les deux cas. Pas d’USB-C au programme.

Notre classement :

Nokia 2.4 (batterie 4 500 mAh et charge 5 Watts) Alcatel 3L 2020 (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Alcatel 3L 2020

À tarif équivalent, l’Alcatel 3L 2020 nous apparaît un meilleur choix en promettant de meilleures performances en multimédia et en photo. Il offre à peu près la même diagonale que le Nokia 2.4, propose une autonomie confortable et nous épargne le chargeur 5 Watts qu’ose encore proposer son rival. Notez enfin qu’Univers Freebox vous a proposé un test de l’Alcatel 3L 2020.