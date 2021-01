Comparatif nPerf des connexions Internet fixes en 2020 : Orange arrive 1er au général, Free avec les meilleurs débits fibre

Selon le dernier baromètre annuel nPerf sur les connexions Internet fixes, même si Orange arrive numéro un, Free a proposé le meilleur débit descendant toutes technologies confondues en 2020. En parallèle, les Français ont vu les débits moyens progresser. Ils s’intéressent aussi davantage à la qualité de leur connexion.

L’outil de speedtest nPerf vient de publier son baromètre annuel des connexions fixes en France métropolitaine. Celui-ci s’appuie sur 12,2 millions de mesures réalisées par les utilisateurs entre les 1er janvier 2020 et 31 janvier 2020.

Il en ressort qu’Orange est numéro un sur le haut et très haut débit (ADSL, VDSL2, câble et fibre optique), mais que Free s’illustre également grâce à ses meilleurs descendants.

Orange numéro un, mais Free tire son épingle du jeu

Orange se hisse donc à la première place en offrant les meilleurs débits montants, avec une moyenne de 325,55 Mbit/s en FTTH et 105,04 Mbit/s toutes technologies confondues. En face, Free, Bouygues et SFR obtiennent respectivement 314,87, 291,23 et 288,83 Mbit/s en zone FTTH et 91,13, 84,43 et 62,74 Mbit/s au global.

L’opérateur historique affiche par ailleurs le meilleur temps de réponse, avec une moyenne de 9,35 millisecondes en FTTH et 25,23 millisecondes en général. Chez les concurrents, Free, SFR et Bouygues obtiennent 13,91, 13,51 et 11,48 millisecondes en FTTH, 27,80, 34,21 et 27,95 millisecondes toutes technologies confondues.

C’est en revanche Free qui mène face à ses rivaux concernant les débits descendants. “Free assène un véritable coup de massue à ses concurrents”, résume nPerf. L’opérateur de Xavier Niel obtient en effet une moyenne de 484,79 Mbit/s en FTTH et 141,99 Mbit/s au global. La moyenne s’établit à 419,35, 404,69 et 393,35 Mbit/s pour SFR, Orange et Bouygues en FTTH. Elle s’affiche à 119,18, 135,35 et 118,68 Mbit/s pour SFR, Orange et Bouygues toutes technologiques confondues.

Les débits progressent pour les Français

Le baromètre nPerf est également l’occasion de souligner une bonne nouvelle : la progression des débits pour les Français. Le débit descendant moyen mesuré affiche en effet une progression de 34 %, passant ainsi de 98 à 132 Mbit/s. Le débit montant moyen a également connu une nette amélioration, de 47 %, pour s’établir à 89 Mbit/s.

Les Français s’intéressent à la qualité de leur connexion

Les chiffres confirment enfin deux choses. Premièrement, les Français veulent une connexion performante pour pouvoir se communiquer, se divertir et télétravailler, en particulier dans un contexte de confinement. nPerf indique d’ailleurs avoir “enregistré plus de 2,2 millions (de tests) sur des lignes en fibre optique contre 1,2 million en 2019”. Deuxièmement, les utilisateurs veulent savoir à quoi s’en tenir concernant la qualité de leur connexion Internet. nPerf dit avoir “enregistré une hausse de 100 % du nombre de tests, preuve que jamais la qualité des connexions Internet n’a été aussi cruciale”. Sur l’année 2020, ce sont ainsi 12 208 713 tests effectués contre 8 625 730 en 2019. Cela représente une progression de 41 %.