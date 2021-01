Totalement fibrés : Les nouveautés Free annoncées pendant les vacances, qui veut de la 5G, etc.

Premier numéro de « Totalement Fibrés » de l’année, notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission de la rentrée, nous revenons sur les nouveautés annoncées durant les, certaines positive mais d’autres sont négative ; On s’interroge également sur l’intérêt d’avoir la 5G à l’heure actuelle ; Et bien sur nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

