Pour protéger ses clients, un concurrent d’Iliad en Italie remplace les cartes SIM de ses abonnés

À la suite d’une attaque dont il a été la victime et pour éviter certaines fraudes, un opérateur télécom propose à ses clients le remplacement gratuit de leur carte SIM.

Pas la meilleure façon pour l’opérateur et ses abonnés de terminer une année déjà compliquée. Ho Mobile, filiale low-cost lancée par Vodafone en Italie afin de concurrencer Iliad Italia, a fait l’objet d’une cyberattaque en pleine période de fin d’année.

Découverte le 28 décembre, celle-ci a visé les serveurs de l’opérateur italien et mis à mal les données personnelles (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) d’environ 2,5 millions d’abonnées qui se sont ainsi retrouvées en vente sur le dark web. Ayant confirmé l’attaque et informé les abonnés concernés, le telco assure toutefois que les données bancaires et les données de trafic (appels, SMS, activité Internet) ont été épargnées, tout en assurant collaborer avec les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête.

Afin de limiter les risques d’exploitation frauduleuse, comme la prise de contrôle du numéro, Ho Mobile propose aux abonnés le souhaitant le remplacement gratuit de leur carte SIM. Il leur suffit pour cela de se présenter en boutique avec la carte SIM et une carte d’identité en cours de validité.