Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Delta et Pop, notre sélection de programmes à ne pas manquer

Les services de SVOD ne manquent pas, comment trouver une pépite à regarder pour occuper ses froides nuits d’hiver ? Puisque Canal+ Séries est offert aux abonnés Freebox Pop, Delta + Pop et Delta pendant un an , Univers Freebox vous propose une petite sélection de programmes à découvrir, ou redécouvrir.

Canal fait ses séries, des créations originales à foison

Si on peut faire confiance à Canal+ sur un point, c’est de produire des contenus originaux qui plaisent. L’événement de l’année dernière, c’est bien sûr la série Validé, plébiscitée par le public. Ce programme raconte l’histoire d’un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, se retrouvant du jour au lendemain “validé” par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité… Un programme qui met en scène le milieu ultra concurrentiel du rap, avec de vrais artistes y faisant leur apparition.. Si vous l’avez loupé, c’est l’occasion de vous y mettre !

Autre série évènement, autre registre avec la Flamme. Suivez Jonathan Cohen, la coqueluche actuelle du cinéma Français, dans cette parodie du Bachelor. Un casting 5 étoiles avec tout le gratin du cinéma qui vient faire une apparition.

Pour ceux qui ont plus envie d’écouter que de regarder, vous pouvez également trouver chaussure à votre pied. En effet, deux séries audios (avec un léger support visuel) sont disponibles sur la plateforme. La première, Calls, vous fait écouter de multiples enregistrements mystérieux présageant d’un évènement catastrophique… Toute la série reposant sur le suspense, nous ne vous en diront pas plus. Pour ceux cherchant un peu plus de légèreté, découvrez Bullit et Riper. Deux agents du FBI en burn-out, incarnés par Kad et Olivier, sont envoyés en cure. Un meurtre vient troubler leur calme retraite et c’est parti pour l’aventure.

Autre comique bien connu des fans de Canal+, retrouvez Eric Judor dans sa série Platane. Le comédien joue son propre rôle, et réalise la série dans laquelle il heurte un platane en voiture et fait un coma d’un an. il découvre que Ramzy a brillamment poursuivi sa carrière de comique sans lui en développant la série “HP”, suite de leur sitcom à succès “H”. Eric veut alors se lancer dans le cinéma d’auteur et prouver qu’il peut faire un film sérieux et émouvant. Trois saison à découvrir sans retenue.

Des séries cultes à faire découvrir, ou à dévorer de nouveau

Mais si vous souhaitez simplement vous orienter vers du culte, Canal+ Séries en a dans son sac. A commencer par l’excellente série Dexter. Suivez Dexter Morgan, serial killer la nuit et … agent de la police scientifique le jour, gérer ses états d’âmes et ses rapports avec ses proches et cherchant a concilier ses pulsions meurtrières et une vie d’homme ordinaire. A voir et revoir.

Plongez dans la mafia italienne avec Gomorra, un thriller dramatique se déroulant à Naples. Deux clans s’affrontent dans la ville pour en avoir la mainmise. Le jeune fils d’un des parrains se retrouvent à la tête du clan Savastano, et devra se faire une place dans un milieu où seul le plus fort survit.

Encore plus culte, découvrez (ou redécouvrez) les 82 épisodes de Ray Donovan. Le personnage éponyme travaille pour un cabinet d’avocats très influent, sollicité par de nombreuses familles riches de Los Angeles. Le rôle de Ray : arranger la vérité pour les médias afin de sauver des carrières. Cependant, un fantôme surgit du passé et pourrait ruiner tout ce qu’il a bâti.

Plus d’humeur historique ? Alors direction le grand nord, avec Vikings. Suivez l’épopée de Ragnar et de son clan, passant d’un statut humble de petit viking jusqu’à mener un véritable royaume. La conquête, les raids et les luttes fratricides, tout y est dans cette saga épique. Et vous pouvez découvrir la dernière saison en avant-première sur Canal+ Séries.

Des pépites moins connues

Mais outre ces séries très médiatisées, d’autres pépites sont à découvrir sur la plateforme de Canal. Notre coup de coeur dans cette sélection reste la série britannique Misfits. Cinq repris de justice se retrouvent frappés par un orage et en tirent des supers pouvoirs. Le problème étant qu’ils ne sont pas les seuls… Humour décalé et trash, vrais moments d’émotion, jeu d’acteur saisissant… C’est une série à voir.

Un poil plus connue en France, pour les anciens abonnés Canal+, vous pouvez également revoir (ou découvrir) Californication. Toujours adressée à un public plutôt averti, cette série vous fait suivre un écrivain complètement désabusé et décadent dans ses déboires de famille et sa vie complètement en roue libre.

On triche, puisqu’il s’agit aussi d’une série originale Canal+, mais l’Effondrement vaut définitivement le coup d’oeil. Inspirée des thèses de collapsologie, science étudiant la possible fin de notre société, la série suit plusieurs individus, groupes et de familles à différents moments et en différents lieux pour survivre à la fin de notre monde.

Envie d’animation ? Passez jeter un oeil aux Cahiers d’Esther. Cette série vous fait suivre la petite Esther, 10 ans, partageant ses peines, ses joies et son quotidien dans une série tour à tour drôle, émouvante, tendre ou cruelle. Il s’agit d’une adaptation de bande dessinée de Riad Sattouf.

L’esprit Canal encapsulé dans des formats courts

Pas le temps de bingewatcher, plus d’humeur à des petites capsules ? Pas de souci, Canal+ Séries est là pour vous. On ne peut que vous conseiller dans ce format la série Bref, déjà culte. Suivez Kyan Kohjandi dans sa vie pleine de rebondissement, dans ses questionnements sur l’existence sur chaque petit élément qui fait de nous ce que nous sommes. Humour, tristesse, joie et amour sont au rendez-vous.

Plus déjantée, mais parfois aussi touchante, Serge vous fait suivre un personnage devenu culte de la série Bloqués. Surnommé par ses amis “Serge le mytho”, découvrez en profondeur ce personnage dans ses délires. qui se révèle plus touchant au fil des épisodes.

Immanquable pour les fans d’humour absurde, retrouvez Les Kassos, parodiant de nombre nombreuses figures bien connues de la pop culture, en visite chez une assistante sociale. Trash et délirant, vous vous assurerez une bonne poilade.

Un peu plus de parodie, on vous en remet ? Cette fois ce sont les formats d’information/reportage à la Brut qui sont détournés par la filiale de Vivendi, avec … Broute. De quoi vous amuser tout en regardant un programme fondamentalement satirique.