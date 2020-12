Free annonce s’engager pour l’apprentissage et lance plusieurs postes à travers toute la France

Si cherchez un contrat en apprentissage et souhaitez travailler chez Free, c’est le moment.

Free annonce ce lundi qu’il s’engage pour l’apprentissage. Il vient ainsi de publier plusieurs offres d’emploi en apprentissage en tant que conseillers. Ces postes sont proposés dans différents Free Center à travers toute la France “pour apprendre le métier de la Vente et obtenir un diplôme reconnu” indique l’opérateur. Il s’agit de contrats d’apprentissage de 12 mois à temps plein, avec une formation 100% en ligne. La rémunération se fait sur la base des dispositions légales, jusqu’à 100 % du SMIC pour les plus de 26 ans. Découvrir les différentes offres d’emploi en apprentissage.

Les boutiques #Free s’engagent pour l’#Apprentissage : rejoins-nous pour apprendre le métier de la Vente 💍 et obtenir un diplÃ’me reconnu🎓https://t.co/jHbd3mOBYv pic.twitter.com/R2Mngba61u Free Center (@Free_Center) December 28, 2020

Profil recherché

Etre éligible au contrat d’apprentissage (âgés de 18 à 29 ans révolus sauf cas particuliers).

Avoir le sens du commerce, ton orientation client, ta rigueur et ta capacité à travailler en équipe seront tes meilleurs atouts pour t’épanouir et réussir.

Etre enjoué(e) et enthousiaste, à la fois calme, curieux(se) et pédagogue.

Etre reconnu(e) pour ses qualités relationnelles, d’écoute et d’expression orale, savoir prendre de la hauteur dans des situations délicates et apprécier véritablement le travail en équipe.

Cette opportunité est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Informations pratiques

Démarrage : tout au long de l’année.

Prise de poste : A partir de janvier 2021

Lieu de travail : Toute la France .

Lieu de formation : 100 % en ligne avec STUDI – ordinateur portable mis à disposition durant la durée de la formation.

Validation et formation

Titre professionnel vendeur conseil en magasin de niveau IV reconnu par le Ministère de l’Emploi et les branches professionnelles.

Titre professionnel vendeur conseil en magasin

Suis en ligne le Pré-Graduate Vendeur conseil en magasin (VCM) avec STUDI, et obtient le titre professionnel vendeur conseil en magasin. Ce dernier atteste que tu maîtrises les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées liées à la vente et au conseil en magasin. Il te permettra un accès à l’emploi ou fera évoluer ta carrière dans ce secteur. Quel que soit ton diplôme ou ton secteur d’activité actuel le Pré-Graduate Vendeur conseil en magasin et ton expérience chez Free feront de toi un futur expert en vente dans le secteur des télécoms.

Autres informations

Niveau d’expérience dans la vente requis

Débutant accepté

Niveau d’étude minimum requis

Dès le niveau CAP / BEP ou avoir une expérience d’un an dans la vente

Permis non obligatoire

Pour postuler et voir les différents postes proposés, rendez-vous sur cette page