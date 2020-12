Comment profiter de la 5G sur son smartphone ? Orange vous dit tout

Orange rappelle quatre conditions pour pouvoir profiter de la 5G depuis son smartphone.

Maintenant que la 5G est lancée commercialement chez Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR, les utilisateurs veulent assez logiquement en profiter. Au travers une petite vidéo, l’opérateur historique rappelle ainsi les quatre conditions à réunir pour s’essayer à la téléphonie mobile de 5e génération.

Il y a tout d’abord, et assez logiquement, le fait de posséder un smartphone compatible (on en trouve désormais à moins de 300 euros), d’avoir un forfait mobile compatible et de se trouver dans une zone couverte par la 5G de l’opérateur. Mais il ne faut pas oublier la mise à jour déployée par le fabricant pour rendre l’appareil compatible avec les réseaux 5G français. Free a d’ailleurs publié une liste des modèles l’ayant déjà reçue et de ceux amenés à la recevoir prochainement. Des propriétaires de smartphones Google, Motorola et OnePlus devront ainsi patienter jusque début 2021.