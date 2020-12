Smartphones : Oppo dévoile ses nouveaux Reno5, Apple tire encore sur la corde

Chaque semaine, retrouvez un condensé de l’actualité autour des smartphones. Au menu : deux nouveaux smartphones 5G chez Oppo et un câble qui semble se faire la malle du côté d’Apple. En parallèle, deux Galaxy M de Samsung s’aventurent en France.

Ce jeudi 10 décembre, Oppo a présenté ses smartphones Reno5 et Reno5 Pro. Tous les deux proposent un écran OLED FHD+ 90 Hz, de la 5G, de la photo 64 Mégapixels et une charge filaire en 65 Watts. Ils se différencient au niveau du chipset, le modèle standard optant pour le Snapdragon 765G de Qualcomm et le modèle Pro pour le Dimensity 1000+ de MediaTek, mais aussi au niveau de l’écran, avec une diagonale de 6,43 pouces chez le modèle standard et de 6,55 pouces chez le modèle Pro. Le modèle Pro gagne le Wi-Fi 6 et le NFC. Il fait en revanche l’impasse sur le mini-jack. Reste maintenant à attendre les infos pour l’Europe. Oppo et ses Reno5 ne jouent en effet qu’à domicile pour le moment.

Apple a déjà retiré le chargeur de la boîte depuis les iPhone 12 dévoilés en cette fin d’année. Avec l’iPhone 13, le câble Lightning pourrait suivre le même chemin, toujours sous couvert de démarche écologique de la part du géant américain. Il ne faudrait en effet pas oublier les économies aux niveaux packaging et logistique, mais aussi la possibilité de vendre les accessoires à part. La rumeur fait suite à un sondage réalisé auprès des utilisateurs, où il s’agit notamment d’en savoir plus sur les accessoires servant réellement.

Les Galaxy M11 et Galaxy M51 apparaissent désormais sur le site français de Samsung. Coûtant 179 euros, le premier propose entre autres un chipset Snapdragon 450, un écran IPS 6,4 pouces HD+, un triple capteur photo 13 + 5 + 2 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh avec une charge rapide. Affiché à 399 euros, le second mise sur un chipset Snapdragon 730G, un écran AMOLED 6,7 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 64 + 12 + 5 + 5 Mégapixels et une batterie 7 000 mAh avec une charge rapide. Tous les deux s’accompagnent d’Android 10 avec l’interface One UI.