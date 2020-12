Canal+ va lancer une nouvelle chaîne Ciné+ haute en couleur

Amateur de cinéma indien, vous allez être servis ! Canal+ lancera une nouvelle chaîne digitale dédiée à Bollywood le 4 janvier.

Direction Bollywood sur Canal+. Après avoir lancé une chaîne dédiée à la troupe du Splendid le mois dernier, la filiale de Vivendi annonce cette fois se tourner vers le cinéma indien, avec Ciné+ Bollywood. Le lancement est prévu pour le 4 janvier 2021.

En 2019, Canal avait demandé à ses abonnés de suggérer des thématiques pour une nouvelle chaîne digitale. Le directeur général adjoint de la programmation de la chaîne cryptée a manifestement été séduit par l’idée d’une déclinaison de Ciné+ dédiée à l’acteur principal du cinéma indien.

Et voilà ! Une petite année après ! Le temps de trouver les bons films ! Merci @anaelgr pour l’idée et aux équipes @mycineplus ! Voici Ciné+ Bollywood le 4 janvier pour tous les abonnés Ciné+ ! #enjoy #regalade https://t.co/4oDAYMZsJX pic.twitter.com/uWnEMS9QVc Jean-Marc JURAMIE (@jjuramie) December 9, 2020

Il s’agit de la 14e déclinaison de Ciné+. Avec des thématiques variées, allant du cinéma italien à un seul réalisateur, en passant par des décennies cultes pour les cinéphiles, ces chaînes proposent un large catalogue. De quoi commencer l’année 2021 en découvrant la richesse d’une industrie encore assez peu populaire dans l’hexagone, avec plus de cinquante films disponibles au lancement.

Une partie du futur catalogue dénichée par @Anaelgr

Ciné+ Bollywood sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…). A noter cependant que les chaînes Ciné+ sont actuellement offertes à tous les abonnés Canal.