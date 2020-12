Ma connexion internet : le moteur de recherche de l’Arcep évolue pour mieux lister les opérateurs et technologies disponibles chez vous

Lancée en version bêta au printemps dernier, le site “Ma connexion internet” de la police des télécoms s’enrichit de nouveaux opérateurs locaux et améliore sa fiabilité.

Toujours en rodage, le moteur de recherche cartographique de l’internet fixe « Ma connexion Internet » a bénéficié “du retour d’expérience de plus d’une centaine d’utilisateurs : collectivités locales, préfectures, opérateurs, entreprises (aide au déménagement, connectivité en télétravail)”, indique aujourd’hui l’Arcep, de quoi contribuer grandement aux travaux d’amélioration menés sur son projet.

Fruit de cette collaboration, une nouvelle version du site a été déployée hier avec comme principales évolutions, la mise à jour des données présentées (celles du 1er trimestre 2020), l’ajout de nombreux opérateurs locaux, l’enrichissement de l’affichage des cartes et une meilleure fiabilité des données. A noter également la colorisation des points représentant les immeubles et une amélioration du référentiel d’immeubles.

“Ma connexion internet” c’est quoi au juste ?

Suis-je éligible à la fibre ? Chez quel opérateur puis-je souscrire pour avoir un accès haut débit et à quelle technologie suis-je éligible ? Autant de questions auxquelles le site “Ma connexion internet” de l’Arcep ambitionne de répondre. Ce moteur de recherche prend la forme d’une carte interactive où vous pouvez saisir votre commune, puis votre adresse, pour obtenir la liste des opérateurs disponibles chez vous et la technologie proposée ainsi que les débits descendants et montants atteignables.

A l’occasion de cette nouvelle publication, L’Arcep lance une nouvelle fois un appel à la communauté des utilisateurs dans la perspective de la mise en ligne d’une version plus complète et plus fiable du site au printemps 2021. En attendant, les données peuvent toujours ne pas correspondre à la réalité du terrain dans certains cas. Pour rappel, l’Arcep propose également une carte interactive permettant de connaître son éligibilité à la fibre, qui a été récemment mis à jour.