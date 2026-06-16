Xavier Niel ferme la porte à une vente de Nice-Matin et rêverait toujours de mettre la main sur La Provence

Quatre ans après avoir perdu la bataille pour le contrôle de La Provence face à Rodolphe Saadé, Xavier Niel n’a visiblement pas abandonné l’idée de mettre un jour la main sur le quotidien marseillais.

Malgré les spéculations récurrentes autour d’un éventuel rapprochement entre les groupes de presse régionale du sud-est, Xavier Niel n’a manifestement aucune intention de céder Nice-Matin dont il est propriétaire depuis 2020. Selon les informations de La Lettre, le fondateur de Free a assuré début juin aux journalistes du quotidien niçois qu’il n’était « pas vendeur » du groupe qu’il contrôle depuis 2020.

Mieux encore, l’homme d’affaires aurait confié nourrir toujours l’espoir de racheter un jour La Provence, propriété depuis 2022 de Rodolphe Saadé. Une déclaration qui ne manque pas de sel au regard de l’histoire récente entre les deux milliardaires.

En 2022, Xavier Niel et Rodolphe Saadé s’étaient en effet affrontés durant plusieurs mois pour prendre le contrôle du groupe de presse marseillais, éditeur de La Provence et Corse-Matin. La bataille s’était finalement conclue par la victoire du patron de CMA CGM, tandis que Xavier Niel acceptait de céder la participation de 11 % qu’il détenait dans le groupe. Les deux hommes avaient finalement trouvé un terrain d’entente lors d’un déplacement officiel d’Emmanuel Macron en Algérie, en août 2022 comme le révélait Le Point. Assis côte à côte dans l’avion présidentiel, ils avaient engagé des discussions qui avaient abouti à un accord mettant fin au conflit.

En mars 2022, les relations entre Xavier Niel et les salariés de La Provence se sont fortement tendues. Alors actionnaire minoritaire du groupe et candidat au rachat des 89 % détenus par la holding de Bernard Tapie, le magnat des télécoms et des médias s’est rendu dans les locaux du quotidien marseillais pour rencontrer les équipes. L’accueil a été particulièrement hostile, une majorité des salariés et des représentants de la rédaction lui reprochaient son projet de reprise et affichaient leur préférence pour l’offre concurrente de Rodolphe Saadé. La visite a tourné à la confrontation, certains employés allant jusqu’à demander à Xavier Niel de quitter les lieux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox