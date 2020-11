Palmarès des pires mots de passe de 2020, le “123456” toujours indétrônable

Votre mot de passe préféré fait-il partie des pires mots de passe utilisés sur le net ? NordPass a publié la liste des 200 mots de passe les plus courants de l’année 2020.Si votre mot de passe en fait partie, il vous est vivement recommandé de le modifier.

Chaque année il est possible de trouver sur Internet le classement des pires mots de passe utilisés durant l’année. Dans ce classement de l’année 2020, NordPass indique : le nombre d’utilisateurs, le temps qu’il faut pour le déchiffrer et le nombre de fois ou il a était exposé. Depuis plusieurs années, un mot de passe caracole en tête de liste, le très simpliste “123456” avec pas moins de 2 543 285 utilisateurs et pas plus d’une seconde pour le déchiffrer. Comparé à 2019, le podium ne change pas trop. “123456789” occupe toujours la 2ème place avec 961 435 utilisateurs contre “qwerty” qui a troqué sa place de 3ème pour la 12ème place. Ce dernier a été remplacé par un nouveau venu “picture1” et ses 371 612 utilisateurs.

Voici le top 10 des pires mots de passe existants, si vous le désirez retrouvez le top 200 ICI

Pour rappel, selon la CNIL, un mot de passe doit idéalement contenir au moins 12 caractères avec des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Source : NordPass