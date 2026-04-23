Nous avons testé la version pour Freebox mini 4K de Free TV, une agréable surprise

Free poursuit le déploiement de son interface Free TV sur un maximum de supports, y compris les plus anciens. Nous avons ainsi pu tester son arrivée sur la Freebox mini 4K, et le constat est globalement positif, malgré quelques points de friction.

Le projet est clair pour Free avec la volonté d’étendre une interface totalement unifiée. Sur cette box Android TV lancée il y a plusieurs années, on retrouve l’ensemble des sections et fonctionnalités déjà présentes sur les autres supports compatibles avec Free TV. Navigation par univers, accès aux chaînes en direct, replay, recommandations… l’expérience est cohérente et homogène, comme on pouvait s’y attendre.

Côté expérience utilisateur, la fluidité est au rendez-vous. La navigation entre les chaînes et les services de replay se montre étonnamment rapide pour un appareil de cette génération. C’était d’ailleurs notre principale crainte : une Freebox qui n’a jamais vraiment brillé par ses performances pourrait-elle trouver la force de supporter une interface bien plus moderne ? Et bien, selon nos essais, la réponse semble plus proche d’un franc oui, que d’un non. Quelques lenteurs apparaissent au moment de lancer certains contenus, mais elles semblent davantage liées aux conditions réseau qu’à l’interface elle-même. Dans notre cas, le Wi-Fi particulièrement chargé dans les locaux a probablement joué un rôle. Nous n’avons par ailleurs pas vraiment subi de bugs lors de notre test, malgré certains commentaires faisant état de problèmes rencontrés.

Free a également fait le choix de laisser une certaine liberté aux abonnés. Le bouton Free de la télécommande peut ainsi être configuré pour lancer soit la nouvelle interface Free TV, soit l’ancienne Freebox TV. Une approche appréciable, qui permet de ne pas brusquer les habitudes et de laisser chacun choisir son expérience. On peut aussi noter la présence d’un bouton pour accéder aux enregistrements locaux, dans la section idoine, qui lance Freebox TV pour en profiter. Une bonne solution pour ceux qui n’utilisent pas les enregistrements dans le cloud.

Tout n’est cependant pas parfait. Parmi les points à améliorer que nous ont notamment remonté certains utilisateurs, le guide des programmes apparaît moins accessible que sur Freebox TV puisqu’il nécessite de quitter le programme en cours pour y accéder. C’est un problème qui vient cependant de Free TV en tant qu’interface, et pas de la version spécifique à la mini 4K. La gestion du contrôle du direct peut également prêter à confusion. Par exemple, après avoir avancé de quelques secondes dans un programme, le curseur se repositionne automatiquement sur une nouvelle ligne d’icônes (revenir au début, pause, direct). Résultat, une manipulation rapide peut facilement entraîner un retour involontaire au direct, ce qui peut frustrer à l’usage.

Malgré ces défauts, l’expérience globale reste satisfaisante. L’interface modernise clairement l’usage sur la Freebox mini 4K, tout en conservant une porte de sortie pour les utilisateurs attachés à l’ancienne version et à certaines fonctionnalités ou dynamiques qu’ils préfèrent. Un équilibre plutôt bien trouvé, qui montre que Free avance sans imposer brutalement ses changements. Ainsi, si Free TV ne vous plaît pas, vous pouvez toujours rester dans vos habitudes, mais la qualité du portage nous semble plutôt à saluer, en espérant que si des bugs persistent, des mises à jour puissent se faire et les corriger.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox