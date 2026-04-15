Orange s’attaque aux deepfakes avec un nouveau partenariat technologique

Face à la montée des fraudes par intelligence artificielle, Orange Business intègre une détection des deepfakes directement dans ses outils, en s’appuyant sur un partenariat avec Reality Defender.

La lutte contre les deepfakes s’invite désormais au cœur des communications d’entreprise. Orange Business annonce l’intégration native de technologies de détection au sein de ses services, en partenariat avec Reality Defender, une initiative présentée lors de l’Orange Business Summit 2026. Face à la montée des fraudes utilisant des « voix générées par intelligence artificielle » et des « identités synthétiques », l’opérateur entend sécuriser des canaux devenus critiques comme la téléphonie, la visioconférence ou les centres de contact.

La technologie de Reality Defender repose sur une analyse en temps réel « de l’audio, des images, des vidéos et des documents, sans nécessiter d’intervention humaine », permettant une intégration directe dans les flux existants, sans déploiement supplémentaire côté entreprises. « En intégrant des fonctionnalités alimentées par l’IA dans nos communications d’entreprise, du support intelligent à la téléphonie agentique, nous savons que la confiance doit être présente à chaque étape. C’est pourquoi nous avons intégré directement la détection des deepfakes, en partenariat avec Reality Defender, dans notre offre. Nos clients méritent des communications non seulement plus intelligentes, mais aussi vérifiables et authentiques », explique Usman Javaid, en charge des produits et du marketing au sein de la division entreprise du groupe. Présent dans 65 pays et revendiquant plus de 30 000 clients entreprises, Orange Business mise sur l’intégration à grande échelle pour diffuser cette technologie. « Lorsqu’on accompagne des milliers d’entreprises réparties dans une soixantaine de pays, une seule usurpation d’identité via un deepfake dans un centre d’appels ou lors d’un appel vidéo peut entraîner des pertes financières et réputationnelles considérables », souligne Ben Colman, dirigeant de l’entreprise partenaire spécialisée dans la détection de contenus synthétiques. « C’est pourquoi ce partenariat vise à placer la détection là où elle doit être : au cœur de l’infrastructure que les organisations utilisent quotidiennement. »

En intégrant cette technologie directement dans sa plateforme de communication d’entreprise, aux côtés de Branded Calling sa nouvelle solution pour rendre les appels professionnels plus transparents et plus sûrs, Orange Business cherche aujourd’hui à garantir la confiance dans les échanges professionnels grâce aussi à l’aide augmentée par l’IA et la téléphonie agentique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox