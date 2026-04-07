Prime Video lance un service dédié à une licence complètement culte, avec une semaine d’essai gratuite

L’univers de Pokemon s’installe sur Amazon Prime Video avec un abonnement dédié.

Amazon est déterminé à tous les attraper. Le géant américain continue d’enrichir son offre de chaînes additionnelles sur Prime Video avec le lancement d’un abonnement entièrement dédié à l’univers Pokémon. Une nouveauté qui cible clairement les fans de la saga, mais aussi les familles en quête de contenus jeunesse accessibles. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Une nouvelle chaîne Pokémon sur Prime Video

Disponible directement depuis l’interface des “abonnements” de Prime Video, cette nouvelle chaîne permet d’accéder à plusieurs séries emblématiques de l’univers Pokémon, regroupées au sein d’un même espace. On y retrouve notamment différentes saisons de la série animée mettant en scène Sacha et son célèbre compagnon Pikachu, avec leurs aventures à travers les différentes régions du monde Pokémon. L’objectif est clair : centraliser un catalogue jusque-là dispersé entre plusieurs plateformes ou indisponible en streaming continu.

Ce nouveau service est proposé au tarif de 3,99 euros par mois, avec une semaine d’essai gratuite pour permettre aux utilisateurs de tester le catalogue sans engagement. Comme pour les autres chaînes additionnelles de Prime Video, cet abonnement vient s’ajouter à celui d’Amazon Prime. Il s’inscrit dans la stratégie de la plateforme qui multiplie les “channels” thématiques, à l’image du Pass Warner ou d’autres offres spécialisées déjà disponibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox