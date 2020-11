Free ne délaisse pas le player de la Freebox Delta mais invite ses abonnés à la patience

Les développeurs ne chôment pas sur le player Free-Devialet, mais les changements prennent du temps explique l’un d’entre eux.

Quand est-ce qu’elle arrive ? La question est régulièrement posée sur le bugtracker concernant plusieurs nouvelles fonctionnalités annoncées par l’opérateur pour le player Free Devialet. Outre la réponse classique “bientôt”, Thibaut Freebox explique que l’enceinte connectée est loin d’être délaissée par l’opérateur de Xavier Niel.

” Le fait est qu’une équipe complète de dev bosse sur des sujets au long terme spécifiquement pour le Player Delta, notamment pour Alexa. Mais le long terme implique de la patience.” explique-t-il à des abonnés le pressant de déployer de nouvelles fonctionnalités, notamment l’intégration d’Apple Music à Alexa, attendue depuis août 2019.

Les piques des Freenautes mécontents semblent moins l’atteindre que la frustration des délais pour voir des nouveautés arriver sur le Player. Face à la menace de l’obsolescence du produit, il répond tout simplement “On a encore 10 ans minimum“. Quant aux possibles résiliations d’abonnés déçus, il explique simplement ” les résiliations ne changent pas grand chose puisque les propriétaires conservent leur Player, peuvent revenir, peuvent le revendre à quelqu’un voulant souscrire et l’intégrer à leur abonnement. ” Cependant, Free n’est pas sourd à l’attente des abonnés Freebox Delta, bien au contraire.

” Quant à la frustration, croyez-moi, nous sommes les premiers concernés tellement on aimerait déjà vous proposer tout ce sur quoi on travaille et ce qui suivra ! ” affirme-t-il. On sait que des contraintes techniques peuvent gêner l’arrivée de fonctionnalités attendues, comme pour le Dolby Atmos, et les développeurs se retrouvent coincés sans avoir le contrôle sur la situation.

Dans cette interview, Xavier Niel nous expliquait pourquoi la fonctionnalité mettait tant de temps à arriver

Thibaut Freebox conclut d’ailleurs son message exprimant sa frustration par un sobre “J’y retourne !“