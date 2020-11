Free offre un nouveau cadeau en avant-première pour ses abonnés Freebox

Free et Toute l’histoire vous offrent l’accès au 5ème épisode de la série documentaire “Tanks, rois des champs de bataille”, avant sa diffusion sur la chaîne linéaire.

Encore un épisode offert dans l’Aktu Free. Après avoir titillé votre imagination avec des séries de fiction en tout genre, Free fait cette fois équipe avec Toute l’histoire pour vous proposer en avant-première l’épisode ” La campagne de France ” d’une nouvelle série documentaire dédiée aux chars d’assaut.

L’INA et Wargaming (studio ayant créé le jeu “World of Tanks”) ont réalisé la série “Tanks, rois des champs de bataille” afin de proposer des reconstitutions fidèles et ultraréalistes pour une immersion totale dans l’histoire des chars d’assaut. Pour la modélisation des modèles, la série a également bénéficié de l’appui de “nombreux experts et talents : documentalistes, réalisateurs, show-runners, historiens et motion designers” ainsi que des talents du studio de jeux vidéos spécialisé dans ce type de véhicules.

Chaque épisode traite d’une époque ou d’une région particulière, à retrouver dès maintenant sur Toute l’Histoire, incluse dans les offres TV By Canal et Famille by Canal, sur le canal 206. Retrouvez le programme des prochains épisodes :

La campagne de France (1940) ; mardi 17 novembre à 20h40 – à retrouver dès ce lundi 16 novembre sur l’AKTU Free.

Born in America (1941-1942) : mardi 17 novembre à 21h35

Combats de Titans (1943) : mardi 24 novembre à 20h40

Le temps des chasseurs (1944) : mardi 24 novembre à 21h35

Les folies blindées (1945) : mardi 1er décembre à 20h40

Rendez-vous sur l’AKTU Free pour profiter du 5ème épisode de cette série documentaire. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home.