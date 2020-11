Free Mobile : l’offre de remboursement de 100€ sur 8 modèles de Samsung Galaxy est prolongée de plusieurs mois

La gamme des Samsung Galaxy S20 chez Free Mobile permet de bénéficier d’une ODR de 100€ jusqu’au début de l’année prochaine

Alors que l’offre de remboursement de 100€ sur pas moins de 8 modèles de Samsung Galaxy devait se terminer la semaine dernière, elle vient d’être prolongée jusqu’au 7 janvier dans la boutique Free Mobile. Pour rappel, cette offre de remboursement n’est valable qu’une fois un formulaire rempli et envoyé, contrairement aux promotions appliquées directement par l’opérateur. Pour en bénéficier, il faudra se rendre directement sur le site du fabricant et suivre les indications présentées sur cette page. L’offre est bien sûr disponible pour l’achat en paiement comptant ou en plusieurs mensualités, et pour certains même à la location.

Retrouvez ci-dessous la liste des différents modèles concernés :

– Samsung Galaxy S20+ 5G : 100€ remboursés sur demande pour tout achat ou location d’un S20+ 5G jusqu’au 7 Janvier 2021. Ce smartphone bénéficie par ailleurs actuellement d’une baisse de tarif immédiate de 100€.

– Samsung Galaxy S20 5G : 100€ remboursés sur demande pour tout achat ou location d’un S20 5G jusqu’au 7 Janvier 2021. Ce smartphone bénéficie en plus d’une réduction immédiate de 50€

– Samsung Galaxy S20 4G : 100€ remboursés sur demande pour tout achat d’un S20 4G jusqu’au 7 Janvier 2021. Ce smartphone bénéficie en plus d’une réduction immédiate de 50€

– Samsung Galaxy S20 Ultra : 100€ remboursés sur demande pour tout achat d’un S20 Ultra du 30 Juillet 2020 au 7 Janvier 2021. Ce smartphone bénéficie en plus actuellement d’une baisse de tarif de 50€