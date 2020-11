SFR : ses forfaits 5G enfin révélés, l’opérateur s’aligne sur les prix d’Orange à 1 centime près

L’opérateur au carré rouge s’apprête à lancer ses offres 5G. Pas moins de 4 forfaits sont dans les starting-blocks : 80 Go, 100, Go, 150 Go et data illimitée.

Dans les prochains jours, SFR se lancera dans la bataille de la 5G en catapultant ses offres dans l’hexagone, tout en allumant son réseau. Pour l’heure seuls Bouygues Telecom et Orange ont officiellement dégainé leurs forfaits compatibles. Du coté de l’opérateur au carré rouge, les fiches d’information standardisée sont prêtes, celles-ci ont même fuité ce week-end sur Twitter.

L’occasion de découvrir avant l’’heure les offres de la filiale d’Altice. Pas de surprise, SFR s’aligne sur Orange autant sur la data que sur les prix, enfin presque. Quatre forfaits seront ainsi proposés avec un engagement d’1 an. Le lancement des offres pourrait intervenir ce 17 novembre selon la brochure.

Prix officiel des forfait 5G : https://t.co/9SLjY0AFdM (2 opérateurs pour le moment, les autres arriveront plus tard) pic.twitter.com/yhy4tr2OFu Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2020

Le premier comprendra 80 Go pour 40€/mois, le second sera proposé à 50€/mois pour 100 Go de données. Quant au troisième forfait, il inclura 150 Go de data pour 65€. L’offre premium donnera enfin accès à la “data illimitée” pour 95€/mois. L’accès internet sera en revanche limité mensuellement à 100 Go “en cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante de nature à saturer le réseau sur une zone donnée”, précise la brochure.

Reste à savoir si l’opérateur appliquera comme Orange une promotion la première année. Au jeu des comparaisons, l’opérateur au carré rouge tentera de séduire avec des offres similaires son rival à 1 centime d’euros de plus. Son forfait 5G d’entrée de gamme inclut toutefois 10 Go de plus que son équivalent chez l’opérateur historique.