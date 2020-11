Après Free, Bouygues et SFR, Orange annonce enfin l’arrivée de Prime Video pour ses abonnés

Prime Video est désormais proposé par les quatre opérateurs, Orange ayant rattrapé son retard.

Mieux vaut tard que jamais ! L’opérateur historique a annoncé aujourd’hui l’arrivée du service de SVOD d’Amazon en option payante pour ses abonnés. Prime Video sera ainsi disponible pour les abonnés au service d’Amazon sur les décodeurs TV4K et UHD ou sur la clé TV d’Orange. A noter que le déploiement de l’application est progressif et s’étendra sur “les prochaines semaines“.

Il aura fallu attendre deux ans. Orange avait annoncé en décembre 2018 avoir signé un partenariat avec Amazon autour de l’intégration d’Alexa dans son enceinte connectée Djingo, abandonnée récemment après seulement 1 an d’existence. La plateforme de SVOD était donc une suite logique, mais son arrivée a mis du temps à se concrétiser. L’opérateur historique affirme tout de même qu’il s’agit d’une “étape supplémentaire dans le développement du partenariat entre les deux Groupes“.

L’opérateur historique emboîte ainsi le pas à Free, premier opérateur à avoir signé un partenariat avec Amazon l’année dernière, avec Prime Video inclus sans surcoût dans la Freebox Delta et disponible depuis sur la Freebox Pop, mini 4K et One. De son côté, SFR propose ce service en option payante à ses abonnés depuis début 2020, tout comme Bouygues Telecom depuis avril dernier.

Pour il faut souscrire à un abonnement Amazon Prime pour accéder au service de SVOD. Ce dernier est proposé à 5.99€/mois ou 49€/an et propose d’autres services (livraison rapide sur la plateforme d’e-commerce, avantages pour les joueurs, streaming musical etc.).