Bouygues Telecom entre dans l’ambiance de Noël avec humour, en teasant son futur réseau 5G

C’est “bientôt” Noël et Bouygues Telecom a lancé pour l’occasion son nouveau spot de pub, jouant sur la fibre familiale et l’humour.

Plus d’humour et de convivialité, de quoi coller à son slogan. L’opérateur de Martin Bouygues a lancé ce week-end sa nouvelle campagne de publicité pour Noël. Au programme, famille, humour et teasing pour l’arrivée de la 5G chez Bouygues Telecom.

Intitulée “le van de Noël”, le spot se déroule dans deux endroits en simultanés. Lors d’un appel en vidéo-conférence sur le chemin vers le repas des fêtes, l’hôte oublie de raccrocher. Toute la famille, réunie dans le véhicule, va ainsi entendre les petites anecdotes amusantes sur les habitudes de chacun avant leur arrivée. Les huîtres qui rendent malade, le gamer dont on doit étouffer le cri de joie à l’annonce de son cadeau, le cousin que tout le monde oublie… Tant de clichés racontés avec tendresse, qui se termine par deux touches d’humour : celle où l’hôte se rend compte de sa gaffe et l’apparition du fameux cousin qu’ils ont oublié d’aller chercher.

Le spot se termine par la phrase “On a tous très envie de passer Noël ensemble“. Appuyant ainsi sur le nouveau slogan de l’opérateur lancé en début d’année, qui avait déjà fait l’objet d’une pub présentant sur les retrouvailles touchantes de deux amis d’enfance.

Une publicité qui fait chaud au coeur pendant le confinement, rappelant les moments conviviaux passés en famille avant la crise sanitaire. Et Bouygues Telecom de rappeler que l’on peut rester connectés avec ses réseaux mobiles et fixes , en ajoutant une mention pour l’arrivée de la 5G, prévue début décembre”dans certaines zones urbaines et avec téléphones compatibles”.