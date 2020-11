Réseaux Mobiles France : l’application mobile pour en savoir plus sur les antennes de Free et ses rivaux, évolue

Permettant d’en savoir plus sur les antennes de son opérateur, l’application mobile Réseaux Mobiles France a enchaîné deux mises à jour, dont une plus importante.

Disponible gratuitement sur le Play Store de Google et destinée aux utilisateurs sous Android à partir de la version 4.4 KitKat, “Réseaux Mobiles France” a évolué vers une version 1.1.08, puis rapidement dans une version 1.1.09.

Une réécriture complète de l’application

La mouture 1.1.08 annonce une “réécriture complète de l’application (Kotlin, Hilt, Retrofit, MVVM, clean architecture, …)”. Interrogé par Univers Freebox, le développeur indique avoir “réécrit complètement l’application en Kotlin (qui est censé remplacer Java à long terme sur Android” et profité de la nouvelle version pour “utiliser les derniers frameworks Android et mettre en place les bonnes pratiques de développement Android : Clean architecture, injection de dépendances avec Dagger Hilt, Modern Android Development Skills (MAD Skills)”. “Au niveau de l’utilisateur, cela ne sera pas forcément très visible”, note le développeur, expliquant que cela améliorera en revanche la maintenance (plus simple de corriger les bugs, moins de crashs, etc. ) et facilitera la mise en place de nouvelles fonctions.

Et d’ajouter que la nouvelle version a quand même été l’occasion d’implémenter quelques fonctions plus visibles pour l’utilisateur : l’azimut des antennes en mode online, l’affichage des faisceaux hertziens, la recherche qui a été réécrite (avec autocomplétion et possibilité de rechercher par id support), le thème sombre / clair, la possibilité d’utiliser d’autres applications que Google Maps pour l’itinéraire vers un support (Waze, etc) et la possibilité de copier l’id support, les coordonnées GPS ou l’adresse depuis la page de détail d’un support (grâce à des boutons dédiés juste à côté).

Quant à la mouture 1.1.09, elle vient simplement corriger quelques bugs n’ayant pu être identifiés durant la phase bêta.

En savoir plus sur les antennes des opérateurs

Pour rappel, l’application permet aux abonnés des quatre grands opérateurs (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) de connaitre la position et les caractéristiques des antennes-relais sur le territoire. Les infos à propos des antennes proviennent des données mises à jour et diffusées chaque mois par l’ANFR.

L’application donne par ailleurs la possibilité de cartographier sa propre couverture mobile “à partir des relevés de niveau du signal capté par votre téléphone”, puis de partager ces données pour établir une carte de couverture des réseaux mobiles en France (Crowdsourcing).