Free Mobile va dégainer une nouvelle offre spéciale

Free Mobile proposera dès demain soir une nouvelle offre avec un smartphone offert sur Veepee.

Il les enchaîne même pendant le confinement, histoire d’engranger un peu plus encore de nouveaux abonnés. Après avoir mis fin mardi matin à son offre promotionnelle Veepee comprenant son forfait 100 Go avec Samsung Galaxy A20S offert, Free Mobile récidivera dès ce vendredi 6 novembre à 19h avec une nouvelle vente privée sur le site d’e-commerce, soit la cinquième opération séduction depuis mi septembre. Il s’agira encore une fois du forfait le plus onéreux de l’opérateur à 19,99€/mois avec un smartphone offert, il pourrait s’agir du Nokia 5.3. Le service Free Ligue 1 Uber Eats sera inclus. L’engagement est de deux ans.

Le rendez-vous est pris. L’offre sera proposée dans un premier temps jusqu’au mardi 10 novembre à 8h. Une prolongation est à prévoir.