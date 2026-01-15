Le saviez-vous : chez Free Mobile, changer de forfait est simple pour les abonnés… mais pas toujours gratuit

Monter en gamme, réduire la voilure ou ajuster son forfait à ses besoins du moment : chez Free Mobile, les abonnés peuvent changer d’offre, à condition de connaître les règles… et les éventuels frais.

À la hausse comme à la baisse, les abonnés Free Mobile peuvent changer d’offre en toute autonomie, directement depuis leur espace abonné, sans passer par un conseiller. Une flexibilité appréciable, même si certaines migrations restent encadrées et parfois facturées.

Toutes les demandes de migration se font depuis l’espace abonné Free Mobile, dans la rubrique Mon compte > Mon offre > Changer de forfait. Selon l’offre détenue, plusieurs options peuvent être proposées… ou non. Certaines transitions sont en effet impossibles, notamment depuis les offres promotionnelles.

Du forfait 2 € vers le forfait 19,99 € : une migration rapide

C’est la migration la plus fréquente chez Free Mobile, et aussi la plus rapide, elle est par ailleurs gratuite. Une fois la demande validée, le changement est effectif sous 24h, la date anniversaire du forfait sera modifiée et la facturation passera à 19,99 €/mois, ou 15,99 €/mois pour les abonnés Freebox. Une dernière facture est émise pour l’ancien forfait 2 € (ou 0 €), incluant le hors-forfait éventuel. Un redémarrage du téléphone est enfin conseillé afin de bénéficier immédiatement de tous les services (5G, VoLTE, etc.).

“Votre première facture comprendra la consommation des jours utilisés sur votre ancien Forfait 2€ ainsi que le mois d’avance de votre nouveau Forfait Free 5G+.Si vous avez fait du hors forfait avant la remise à zéro, vous recevrez une dernière facture de votre Forfait 2€ à votre ancienne date anniversaire”, indique Free.

Revenir du forfait 19,99 € au forfait 2 € : possible sous conditions

Moins connu, ce retour vers le forfait à 2 € (ou 0 € pour les abonnés Freebox) est bien autorisé, mais sous réserve d’avoir conservé le forfait 19,99 € (ou 15,99 €) pendant au moins trois mois. Dans ce cas des frais de migration de 10 € sont appliqués, le changement de forfait a lieu à date de facturation indiquée lorsque vous validez votre choix.

Série Free : anticiper la bascule automatique

Lancée en 2018, l’offre Série Free reste une formule intermédiaire, proposée à tarif attractif pendant une durée limitée. Aujourd’hui, elle inclut par exemple 110 Go à 8,99 €/mois pendant 12 mois, avant une bascule automatique vers le forfait 19,99 €. Cette bascule peut être anticipée à tout moment depuis l’espace abonné, c’est à dire que les abonnés peuvent migrer directement vers le forfait mobile Free 5G+ sans attendre la fin de l’année de promotion. La migration est alors effective dès le lendemain à 5h00 et la date anniversaire est immédiatement modifiée. En revanche, il est impossible de migrer directement d’une Série Free vers le forfait 2 €. “Vous serez facturé de 19,99 euros (ou 15,99 euros si abonné Freebox) dès l’activation du forfait. Une dernière facture de votre forfait Série Free à votre ancienne date anniversaire sera émise (contenant l’éventuel hors forfait réalisé)”, indique Free.

Forfait 2 € : des boosters pour muscler l’offre… avec des frais

Le forfait Free Mobile à 2 € reste volontairement minimaliste : 2 heures d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo de data. Pour le rendre plus utilisable, Free propose des options Booster, accessibles uniquement sur ce forfait. Avec le Booster 1 Go à 0€, il est possible de passer aux appels illimités ; SMS/MMS illimités ; et 1 Go de data en France (avec une enveloppe dédiée en Europe/DOM). Free Mobile propose également un Booster 5 Go à 3,99€/mois, qui conserve les appels illimités et porte l’enveloppe data à 5 Go utilisables en France et en roaming Europe/DOM. Cette option est sans engagement et activable depuis Mes options > Option Booster dans l’espace abonné.

Dans les deux cas, 10 € de frais d’activation sont facturés pour les abonnés actuels au forfait 2 € souhaitant ajouter un booster, 10 € également sont à prévoir pour ceux qui changent de booster (par exemple passer du Booster 1 Go au Booster 5 Go). Les nouveaux abonnés au forfait 2 € échappent à ces frais, ceux-ci étant intégrés au coût de la carte SIM.

