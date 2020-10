Free : la prolongation de l’itinérance Orange est-elle selon vous justifiée ?

L’Arcep a donné vendredi 23 octobre son feu vert pour une prolongation de l’itinérance entre Orange et Free Mobile. A-t-elle eu raison ou tort ?

L’itinérance Orange continue de faire parler d’elle. L’opérateur historique et celui de Xavier Niel sont désormais autorisés à repousser l’extinction de l’itinérance de Free Mobile sur les réseaux 2G et 3G d’Orange jusqu’au 31 décembre 2022.

Free a déjà expliqué les raisons derrière cette décision, notamment dans cette interview de Xavier Niel pour Univers Freebox. Mais ses concurrents ne l’entendent pas de cette oreille, et considèrent injuste que l’Arcep autorise une prolongation.

Nous vous demandons donc votre avis. Quelles sont les raisons qui justifient d’après vous de reporter à plus tard l’extinction de l’itinérance, ou au contraire, est-ce que ce prolongement n’était pas nécessaire ?

Peut-être considérez-vous, comme le papa de Free, qu’il ne faut pas oublier les abonnés n’utilisant que la 2G. Ou encore que l’opérateur n’a pas encore assez d’antennes par rapport à ses concurrents. Difficile alors d’attendre des objectifs dans les campagnes revus à la hausse, comme l’a expliqué Sébastien Soriano, président de l’Arcep : ” Désormais, le réseau d’un opérateur, ça sera entre 25.000 et 30.000 sites, contre 15.000 à 20.000 auparavant “.

Ou alors, peut-être estimez-vous que l’itinérance a assez duré. Après tout, Free couvre déjà 98% de la population en 3G et 94% du territoire, a-t-il encore vraiment besoin du réseau d’Orange comme béquille ? Pour SFR et Bouygues, il est clair que non : leur concurrent n’a plus rien d’un nouvel entrant d’après eux. Ou peut-être qu’en tant qu’abonné, vous ne supportez tout simplement plus le débit bridé à 384 kbit/s une fois connecté aux antennes de l’opérateur historique.

Enfin, êtes-vous plutôt partisan d’une solution intermédiaire ? Free pourrait par exemple éteindre l’itinérance là où son réseau propre est présent, mais la conserver dans les zones où il est absent. A vos souris, vous pouvez voter dans le sondage qui se trouve ci-dessous.