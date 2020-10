Free et OCS vous offrent le 1er épisode de la nouvelle mini-série “The Undoing” directement sur la Freebox

Comme cela arrive régulièrement, le premier épisode d’une série diffusée sur OCS est offert aux abonnés Freebox. Il s’agit “The Undoing”, produite par HBO, avec Nicole Kidman et Hugh Grant. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Aku Free” de votre Freebox, puis de sélectionner “épisode offert The Undoing” et de choisir de regarder en HD ou SD.

Résumé de cette mini série : Grace Fraser, thérapeute spécialisée dans les relations de couple, mène l’existence dont elle a toujours rêvé avec son époux Jonathan et leur fils Henry. Mais lorsqu’une femme est brutalement assassinée et que son mari disparait, sa vie est complètement bouleversée. Grace réalise peu à peu que l’homme qu’elle pensait connaître n’est peut-être pas celui qu’elle croyait… Son intuition l’aurait-elle trahie ?

La série est diffusé à partir de ce soir et tous les lundi à 21h sur OCS City. A noter que jusqu’au 31 décembre, OCS est proposé à 5,99€/mois au lieu de 11,99€/mois sans engagement.