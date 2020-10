Télécommande Freebox : la nouvelle zapette virtuelle sur iOS se met à jour

Fraîchement débarquée sur iOS, l’app Télécommande Freebox passe en version 1.0.3 et optimise l’ordre d’affichage des chaînes TV.

Simple, pratique, complète et gratuite, après avoir fait ses premiers pas il y a six mois sur les smartphones et tablettes Android, l’application “Télécommande Freebox” est disponible depuis mi-octobre sur iPhone et iPad.

Utile lorsque l’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on se retrouve à court de piles en plein week-end, cette application de télécommande virtuelle a reçu ces derniers jours une mise à jour avec comme nouveauté, l’affichage des chaînes triées en fonction de leur numéro. Plusieurs ont été également corrigés.

Ayant déjà fait l’objet d’un test dans nos colonnes, l’application “Télécommande Freebox” est compatible avec les Freebox V5, Freebox Crystal, Freebox Révolution, Freebox One et Freebox Delta. Les Freebox mini 4K et Freebox Pop sont “non supportées pour le moment”, indique le développeur.

L’app nécessite que l’appareil soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Côtés fonctionnalités, on a des boutons pour afficher le clavier virtuel ou utiliser la commande vocale, un guide des chaînes, une possibilité d’avoir ou non des retours haptiques (vibrations).

Pas de mode carrousel donnant accès à deux affichages comme sur Android, par contre. Interrogé à ce sujet par Univers Freebox, le développeur a répondu l’avoir supprimé, car peu pertinent. “Si des utilisateurs font part de leur volonté de l’avoir dans la version iOS, je pourrai étudier la faisabilité”, a-t-il toutefois indiqué. À bons entendeurs.