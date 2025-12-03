Free Mobile lance des “bonus reprise” à durée limitée pour passer à l’iPhone à Noël tout en faisant un geste écologique

À l’approche des fêtes, Free Mobile met en avant une opération qui permet à la fois de réduire le prix de votre nouveau smartphone et de donner une seconde vie à votre ancien mobile. Grâce au service de reprise, assuré avec le partenaire Recommerce, vous profitez jusqu’à 100 € de bonus sur une sélection d’iPhone.

Changer de smartphone sans gaspiller, c’est la nouvelle incitation de Free Mobile avant les fêtes de Noël. Plutôt que de laisser un téléphone inutilisé dans un tiroir, Free mobile vous propose de le faire reprendre. Une fois envoyé, votre mobile est contrôlé, reconditionné ou valorisé. Un moyen simple de limiter les déchets électroniques et de favoriser l’économie circulaire. En retour, vous obtenez la valeur de reprise de votre ancien appareil et un bonus allant jusqu’à 100 €, déduit de vos prochaines factures ou appliqué en partie immédiatement en boutique.

Jusqu’à 100 € de bonus sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

Du 2 au 10 décembre 2025, Free mobile propose une offre spéciale sur l’ iPhone 17 Pro et l’ iPhone 17 Pro Max; Pour toute souscription à un forfait Free mobile et la reprise d’un ancien smartphone (valeur min. 10 €), vous bénéficiez d’un bonus reprise de 100 €, en plus de la valeur de votre ancien téléphone. En ligne, il s’agit d’un bonus remboursé sous forme d’avoir sur facture alors qu’en boutique, l’opérateur procèdera à une remise immédiate partielle + avoir sur facture.

Toute la gamme iPhone 16 profite elle aussi d’un coup de pouce pour Noël. Du 2 au 29 décembre 2025 cette fois, Free mobile ajoute 50 € de bonus pour l’achat d’un iPhone 16, iPhone 16e et iPhone 16 Plus Les conditions restent les mêmes.

Pour profiter de la reprise Free mobile en ligne, il suffit de choisir votre nouveau mobile sur la boutique Free, d’estimer la valeur de votre ancien téléphone en quelques questions, puis de finaliser votre commande et d’envoyer gratuitement votre ancien mobile. Vous recevrez enfin la la valeur de reprise par virement + le bonus sous forme d’avoir sur facture.

Source : Portail Free

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox